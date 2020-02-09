Бывший тренер сборной Украины покинул пост наставника харьковского дебютанта Суперлиги - комментарий владельца клуба

За период своей работы во главе коуча, команда получила только 2 победы при 12 поражениях и занимает последнее место в турнирной таблице. ⠀

Отмечено, что до конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Олег Манойленко.

Президент «Харьковских Соколов" Сергей Чебышев прокомментировал прекращение сотрудничества с Евгением Мурзин:

«- Приглашение Евгения Викторовича практически еще в начале сезона имело для нас огромное значение. Мы надеялись, что главный тренер с таким опытом сможет спасти сезон, который наша команда начала очень слабо. По требованию тренера мы усилили две позиции - пригласили Бюрне и Грэма. Однако результат в две победы в 14 матчах Суперлиги не может нас устраивать.

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Я до сих пор уверен, что «Харьковские Соколы» имеют конкурентоспособный состав, который может бороться за плей-офф. Против многих соперников мы играли на равных и проигрывали в самом финале поединка - 2, 3, 4 очка. Было много тренерских решений, которые себя не оправдали и не принесли результат. К сожалению, Евгений Викторович, по моему мнению, не смог найти подход к игрокам. Как результат - почти потерянный сезон.

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Еще хотел бы обратиться к харьковским болельщикам! Я не снимаю с себя ответственности за результаты команды, однако еще раз хочу сказать, что мы будем делать все только на победу "Харьковских Соколов". Дебютный сезон выдался тяжелым, чем мы представляли, однако вместе мы преодолеем все неудачи. Мы искренне благодарим вас за терпение и верность и всегда ждем домашних матчах!»

Напомним, что в марте прошлого года Мурзин покинул пост наставника сборной Украины.