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09.02.2020  12:12   

Салтовские школьницы определялись с лучшей волейбольной командой

В первой декаде февраля прошли финальные соревнования Московского района города по волейболу среди девушек.


://moskovskiy-ruo.edu.kh.ua/

В мероприятии приняли участие представительницы четырех общеобразовательных школ: №№ 58,141,144,156.

Как и ожидалось борьба была не по девичьи безкомпромисной и острой.  лидерами стали юные представительницы 144 харьковской гимназии, расположенной на Северной Салтовке в 531 микрорайоне.

Места заняли:

I место - команда девушек ХГ № 144;

II место - команда девушек ХЛ № 141;
III место - команда девушек школы № 58.

Победителей (команды девушек и юношей) награждены кубками и дипломами, призеры - дипломами.

 
 
Источник:   Управление образование администрации Московского района ХГС
 Тэги:  волейбол, школьницы, салтовка, харьков
 
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