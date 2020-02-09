09.02.2020 12:12

Салтовские школьницы определялись с лучшей волейбольной командой

В первой декаде февраля прошли финальные соревнования Московского района города по волейболу среди девушек.



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В мероприятии приняли участие представительницы четырех общеобразовательных школ: №№ 58,141,144,156.

Как и ожидалось борьба была не по девичьи безкомпромисной и острой. лидерами стали юные представительницы 144 харьковской гимназии, расположенной на Северной Салтовке в 531 микрорайоне.

Места заняли:

I место - команда девушек ХГ № 144;

II место - команда девушек ХЛ № 141;

III место - команда девушек школы № 58.

Победителей (команды девушек и юношей) награждены кубками и дипломами, призеры - дипломами.