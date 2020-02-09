Салтовские школьницы определялись с лучшей волейбольной командой

В первой декаде февраля прошли финальные соревнования Московского района города по волейболу среди девушек.
В мероприятии приняли участие представительницы четырех общеобразовательных школ: №№ 58,141,144,156.
Как и ожидалось борьба была не по девичьи безкомпромисной и острой. лидерами стали юные представительницы 144 харьковской гимназии, расположенной на Северной Салтовке в 531 микрорайоне.
Места заняли:
I место - команда девушек ХГ № 144;
II место - команда девушек ХЛ № 141;
III место - команда девушек школы № 58.
Победителей (команды девушек и юношей) награждены кубками и дипломами, призеры - дипломами.
День идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов.
Синоптики обещают холодные два дня, а со следующей недели начнется потепление.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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