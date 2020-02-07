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07.02.2020  09:04   

У Харкові вшанували спортсменів та волонтерів

Урочистий прийом спортсменів, волонтерів, представників молодіжного та творчого активу міста Харкова відбувся сьогодні, 6 лютого, у Харківській міській раді.


// city.kharkov.ua

Заступник міського голови з питань сім'ї, молоді та спорту Костянтин Лобойченко подякував гостям прийому за щоденну копітку працю і видатні досягнення.

«Ви - гордість нашого міста! Ваші перемоги на міжнародній арені зміцнюють імідж Харкова як спортивної столиці України. Я дякую всім спортивним федераціям, тренерам, батькам - усім, хто несе цю тяжку ношу. Бажаю вам успіхів, розвитку і нових перемог. Прославляйте Харків та нашу країну!» - зазначив віце-мер.

За високі спортивні досягнення, популяризацію фізичної культури і спорту Почесні грамоти Харківської міської ради, Подяки міського голови, пам'ятні Кубки та грамоти Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту були вручені спортсменам, тренерам, викладачам профільних вишів, представникам міської школи волонтерів.

На завершення заходу перед гостями прийому виступила фіналістка телепроєкту «X-Фактор» Валерія Симулік.

Источник:   ХМР
 Тэги:  спорт, награждение, харьков, горсовет, лобойченко
 
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