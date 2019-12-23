23.12.2019 11:34

Харьковское «Динамо» разбило столичных «Ледяных волков» (ФОТО)

21 декабря, в Харькове стартовал 22-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. В рамках первого матча тура МХК «Динамо» впервые в туре победило столичных «Ледяных Волков».

Первый период команды провели без заброшенных шайб, но с массой хороших голевых моментов. Единственное, чего действительно не хватило клубам – это реализации своих шансов у ворот противника. Исходя из этого на перерыв “динамовцы” и киевляне ушли с нулями на табло.

Вторую двадцатиминутку киевляне начали гораздо увереннее своих визави, но ни один из своих моментов подопечные Руслана Борисенко использовать так и не смогли, оставив ворота Михаила Шевчука сухими. А вот харьковчане, под конец периода, смогли завладеть инициативой и открыть счёт в матче – точным броском в ворота Максима Дуве отметился Павел Борисов.

Пропустили «Ледяные Волки» и на старте заключительного отрезка встречи – на 40-й секунде в воротах Максима Дуве отметился Евгений Абаджян и сделал преимущество своей команды еще более комфортным. Вплоть до конца поединка, даже при обильных атаках от киевлян, ворота Михаила Шевчука оставались нетронутыми, однако за 7 секунд до завершения встречи Иван Федосов мощным броском прошил голкипера и лишил его права на первый в сезоне шатаут.

Таким образом, МХК «Динамо» добыл первую победу в текущем сезоне УХЛ-Пари-Матч и прервал свою 19-матчевую серию поражений, заработав в общей сложности 4 балла.