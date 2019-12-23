Главная Новости Спорт Харьковское «Динамо» разбило столичных «Ледяных волков» (ФОТО)
23.12.2019  11:34   

Харьковское «Динамо» разбило столичных «Ледяных волков» (ФОТО)

21 декабря, в Харькове стартовал 22-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. В рамках первого матча тура МХК «Динамо» впервые в туре победило столичных «Ледяных Волков».

Первый период команды провели без заброшенных шайб, но с массой хороших голевых моментов. Единственное, чего действительно не хватило клубам – это реализации своих шансов у ворот противника. Исходя из этого на перерыв “динамовцы” и киевляне ушли с нулями на табло.

Вторую двадцатиминутку киевляне начали гораздо увереннее своих визави, но ни один из своих моментов подопечные Руслана Борисенко использовать так и не смогли, оставив ворота Михаила Шевчука сухими. А вот харьковчане, под конец периода, смогли завладеть инициативой и открыть счёт в матче – точным броском в ворота Максима Дуве отметился Павел Борисов.

Пропустили «Ледяные Волки» и на старте заключительного отрезка встречи – на 40-й секунде в воротах Максима Дуве отметился Евгений Абаджян и сделал преимущество своей команды еще более комфортным. Вплоть до конца поединка, даже при обильных атаках от киевлян, ворота Михаила Шевчука оставались нетронутыми, однако за 7 секунд до завершения встречи Иван Федосов мощным броском прошил голкипера и лишил его права на первый в сезоне шатаут.

Таким образом, МХК «Динамо» добыл первую победу в текущем сезоне УХЛ-Пари-Матч и прервал свою 19-матчевую серию поражений, заработав в общей сложности 4 балла.

 

 

Источник:   Динамо Харьков
 Тэги:  хоккей, динамо, харьков, первая победа, счет
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
17.02 Спорт Тренер харьковчан прокомментировал домашний разгром от херсонского «Днепра» (ФОТО) 11.02 Спорт 50 сейвов за матч юный харьковчанин совершил под фантастическую поддержку трибун 10.02 Спорт Харьковский хоккеист - автол лучшего гола января в УХЛ (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 