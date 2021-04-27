Главная Новости Общество 37 маленьких харьковчан родилось в Харькове 26 апреля
27.04.2021  10:45   

37 маленьких харьковчан родилось в Харькове 26 апреля

37 детей родилось в Харькове в понедельник, 26 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 21 мальчик и 16 девочек.

Редакция РЕДПОСТ, поздравляет маленьких харьковчан и их счастливых родителей.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.04 Общество 85 малышей родилось в Харькове с 23 по 25 апреля 23.04 Образование 22 апреля в Харькове родилось 32 ребенка 22.04 Общество 21 апреля в Харькове родилось две двойни
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 