24.04.2021 12:01

Игорь Терехов: Чтобы люди не уезжали за границу, необходимо создать комфортные условия для жизни (ВИДЕО)

Государство и местная власть должны прикладывать общие усилия для того, чтобы остановить миграционный отток за границу.



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Об этом 23 апреля, в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, комментируя приведенный в студии соцопрос, согласно которому около четверти жителей Украины хотели бы выехать на постоянное место жительства в другую страну. При этом среди молодежи этот показатель составил около трети.



«То, что молодые люди хотят уехать за границу, просто ужасно. Будущее каждой страны - это ее молодое поколение. Да, сейчас у многих наших соотечественников есть возможность поехать за рубеж, посмотреть, как там живут люди, и сделать для себя определенные выводы. Поэтому задача государства - удержать талантливых людей, ценных специалистов. Харьков не является исключением, и мы видим, что люди мигрируют. Но, чтобы исправить ситуацию, необходимы общие усилия - на центральном и местном уровнях. Государство должно принять действенные программы, которые будут удерживать наших людей в Украине, а на городском уровне надо создать такие условия, чтобы люди не хотели уезжать», - отметил Игорь Терехов.



Он привел пример, что несколько лет назад в Харькове начал наблюдаться отток профессорско-преподавательского состава из университетов, и тогда городская власть приняла программу, которая дала возможность преподавателям приобрести жилье на льготных условиях. Этот шаг значительно улучшил ситуацию.



«Сейчас нам не хватает водителей в городском электротранспорте, в коммунальном хозяйстве. Или вот столкнулись с пандемией – и сразу отток медиков за рубеж. Да, там больше зарплата. Но вот сегодня я встречался с медиками и, зная, что буду участвовать в этой телепрограмме, спросил, что надо сделать власти, чтобы люди не уезжали за границу. И один ответ меня поразил: «Нужно, чтобы у нас была общая национальная идея, и тогда люди не будут уезжать», - рассказал и.о. мэра..



По его словам, в Харькове есть определенные «якоря», которые стимулируют молодежь из других регионов Украины оставаться в городе после учебы в вузах, заводить семьи, проходить профессиональное становление. В частности, это и благоприятная бизнес-среда, и развитая инфраструктура с возможностью найти работу, городские программы льготного жилья и т.д.