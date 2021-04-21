21.04.2021 15:58

Городской совет хочет открыть еще один детский сад на Одесской

Соответствующее решение принято сегодня, 21 апреля, на сессии горсовета.

Харьковский городской совет принял обращение к председателю Государственной налоговой службы Украины о передаче в коммунальную собственность Харькова недвижимого имущества по ул. Костычева, 31 для размещения там детского сада.

Также депутаты дали согласие на принятие в коммунальную собственность территориальной громады города Харькова этого недвижимого имущества. В обращении сказано, что в оперативном управлении Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области находится недвижимое имущество по ул. Костычева, 31, лит. «А-2» общей площадью 3 тыс. 328,6 кв. м.

В обращении говорится, что сейчас налоговая служба не использует помещения, территория и само здание не охраняются и находятся в крайне запущенном состоянии. Поэтому целесообразно было бы рассмотреть вопрос об открытии в этом здании нового детского сада. Тем более, что в последнее время в Харьковский городской совет поступают соответствующие обращения от жителей этого района.

«Жителей микрорайона Одесская Слободского района обслуживает пять учреждений дошкольного образования: №34 (ул. Фонвизина, 17-А), №114 (ул. Монюшко, 5), №263 (ул. Киргизская, 1), № 300 (пер. Зерновой, 1), № 362 (пер. Зерновой, 3), которые заполнены сверх установленных нормативов. Также на территории Основянского района (микрорайон Одесская) функционируют учреждения дошкольного образования №24, 420, которые перегружены на 50%.

На сегодняшний день в указанном микрорайоне по ул. Зерновой, 47 построено три 16-этажных многоквартирных жилых дома. Кроме того, неподалеку от них построено четыре новостройки. Все дома уже заселены, кроме одного 16-этажного. Учитывая вышесказанное и то, что в целом по городу есть тенденция к увеличению количества детей в сети дошкольных учебных учреждений, считаем целесообразным рассмотреть вопрос об открытии дополнительного дошкольного учебного учреждения в этом районе города», - говорится в обращении к председателю Государственной налоговой службы Украины Алексею Любченко.