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16.04.2021  17:59   

Перерасчет пенсии - с помощью мобильного приложения

Подать заявление на назначение или перерасчет пенсии можно не выходя из дома.

Сервис обеспечивает доступ в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в удобном формате с мобильных устройств.
 
Войти в кабинет можно с использованием:
 
- ключа квалифицированной электронной подписи - доступен полный набор возможностей мобильного приложения;
 
- предварительной регистрации на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины - в этом случае данные пользователя обезличиваются;
 
- средств Интегрированной системы электронной идентификации (GovID) с использованием технологий BankID и MobileID.
 
С помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд» вы, не выходя из дома, можете:
 
- подать заявление на назначение или перерасчет пенсии, в том числе анкету-заявление на «Автоматическое назначение пенсии», предусматривающую представление документов для назначения пенсии исключительно в электронном виде;
 
- получить и загрузить в мобильное устройство электронные документы из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, которые доступны в личном кабинете;
 
- посмотреть сведения из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленную работодателем (страхователем) информацию о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж) и из электронного пенсионного дела, если вы пенсионер;
 
- получать и просматривать сообщения от Пенсионного фонда Украины, отслеживать состояние обработки обращений в Пенсионный фонд Украины.
 
Версии мобильного приложения для устройств с операционными системами Android и IOS доступны в Google Play и AppStore соответственно.
Тэги:  пенсия, перерасчет, харьков
 
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