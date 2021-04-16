16.04.2021 17:59

Перерасчет пенсии - с помощью мобильного приложения

Подать заявление на назначение или перерасчет пенсии можно не выходя из дома.

Сервис обеспечивает доступ в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в удобном формате с мобильных устройств.

Войти в кабинет можно с использованием:

- ключа квалифицированной электронной подписи - доступен полный набор возможностей мобильного приложения;

- предварительной регистрации на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины - в этом случае данные пользователя обезличиваются;

- средств Интегрированной системы электронной идентификации (GovID) с использованием технологий BankID и MobileID.

С помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд» вы, не выходя из дома, можете:

- подать заявление на назначение или перерасчет пенсии, в том числе анкету-заявление на «Автоматическое назначение пенсии», предусматривающую представление документов для назначения пенсии исключительно в электронном виде;

- получить и загрузить в мобильное устройство электронные документы из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, которые доступны в личном кабинете;

- посмотреть сведения из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленную работодателем (страхователем) информацию о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж) и из электронного пенсионного дела, если вы пенсионер;

- получать и просматривать сообщения от Пенсионного фонда Украины, отслеживать состояние обработки обращений в Пенсионный фонд Украины.

Версии мобильного приложения для устройств с операционными системами Android и IOS доступны в Google Play и AppStore соответственно.