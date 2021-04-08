В городе пройдет фестиваль креативных индустрий

Фестиваль креативных индустрий «Create Kharkiv Business Education 2021» и конференция «Instaboom 4.0» пройдут 9-10 апреля на площадке для мероприятий «Promodo Hub» (ул. Отакара Яроша, 18)
Как сообщили организаторы, в первый день, 9 апреля, выступят представители искусства, уличных культур, ивент-индустрии, книжного бизнеса, IT-сферы, состоится презентация Кластера креативных индустрий, а также концерт и мастер-класс по искусству барельефа.
10 апреля пройдет конференция «InstaBoom 4.0», посвященная продвижению в социальных сетях «Instagram», «TikTok», «Сlubhouse» и видеохостинга «Youtube». Для слушателей выступят специалисты-практики из Харькова и Киева, которые расскажут о диджитал- и видео-маркетинге, SMM и PR, развитии личности, биохакинге и пр. После тренингов пройдет показ харьковских дизайнеров с участием блогеров и выступит DJ. В течение двух дней на фестивале будут работать фотозона, а также выставки картин и скульптуры.
Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться здесь.
Начало оффлайн-регистрации 9 апреля - в 12:00, официальное открытие фестиваля - в 13:00.
С программой мероприятия можно ознакомиться здесь. Присоединиться к событию можно будет онлайн на Youtube-канале «Create Kharkiv».
Организаторы - Управлением инновационного развития и имиджевых проектов под патронатом секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.
Сегодня гороскоп предполагает тягу к творчеству, мобильности и общению. В этот день вам особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное.
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