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10.03.2021  16:59   

В городе проходит прием заявок на конкурс «Молодой человек года»

Подать заявки, в том числе дистанционно, на участие в городском конкурсе «Молодой человек года» можно до 30 апреля.

Конкурс проводится ежегодно в два этапа - I этап (районный) и II этап (городской) - в 10 номинациях:
 
«Ученики учреждений общего среднего образования»;
«Ученики учреждений профессионального (профессионально-технического) образования»;
«Студенты высших учебных заведений I-II уровней аккредитации»;
«Студенты (курсанты) высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации»;
«Научная деятельность»;
«Культура и искусство»;
«Физическая культура и спорт»;
«Деятельность в области производства, предпринимательства»;
«Деятельность в непроизводственной сфере»;
«Общественная деятельность». 
 
Подробную информацию о порядке проведения конкурса, необходимый пакет конкурсных документов, критерии оценки заявок и другую информацию можно узнать в районных комитетах по делам семьи, молодежи и спорта и по тел.: (057) 725-20-74.
 
Также с условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Положении об организации и проведении конкурса «Молодой человек года» в 2021 году.
 
Напоминаем, что на основании решений экспертных советов в каждой номинации определяются один победитель и два лауреата - сначала на I (районном), а затем на II (городском) этапах конкурса. Победители городского этапа награждаются денежными премиями.
 
Справка. Конкурс Молодой человек года проводится ежегодно Управлением по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета, начиная с 2001 года. В этом году конкурсу исполняется 20 лет с момента создания.
 
Цель конкурса - поддержка одаренной и талантливой молодежи, поощрение значимых достижений молодежи в различных сферах общественной жизни, награждение лучших молодых специалистов в области производственной, учебной, общественной и творческой деятельности.
 
Тэги:  конкурс, молодой человек года, харьков
 
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