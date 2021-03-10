10.03.2021 15:37

Харьковские студенты могут участвовать в проектах Вышеградского фонда

Онлайн-семинар «Вышеградская четверка как пример регионального сотрудничества» прошел сегодня, 10 марта, в Харьковском городском совете.





Мероприятие было посвящено 30-летию создания Вышеградской группы. Цель его - проинформировать харьковских студентов о возможности участвовать в проектах и ​​грантовых программах Вышеградского фонда. В онлайн-семинаре приняли участие студенты харьковских вузов.



Представители Польши и Словакии - руководство Вышеградской группы Института Центральной Европы, Вышеградского фонда, Центра международного сотрудничества города Люблин - рассказали молодежи об истории сотрудничества стран Вышеградской группы, деятельности Вышеградского фонда в странах Восточного партнерства, примерах регионального сотрудничества в Центральной и Восточной Европе.



Мероприятие открыл первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак. Он отметил, что Вышеградская группа стала не только одним из символов объединенной Европы и успешной политической и экономической трансформации стран, но и примером эффективного формата регионального сотрудничества в рамках Европейского Союза.



«Харьков - современный европейский город, который не останавливается на достигнутом, продолжая развивать сотрудничество с международными организациями и партнерами. В этом контексте проведение онлайн-семинара о деятельности Вышеградской группы через призму аспектов регионального сотрудничества является крайне важным. В такое непростое время международная деятельность приобретает большую актуальность. Глобальная пандемия внесла свои коррективы в международную жизнь и в то же время открыла новые возможности для взаимодействия - работу с партнерами по всему миру в онлайн-формате», - отметил Александр Новак и поблагодарил европейских партнеров за сотрудничество.



В свою очередь Генеральный консул Республики Польша в Харькове Петр Стаханчик сообщил, что, кроме европейских задач, деятельность Вышеградской четверки концентрируется на региональных темах по обмену информацией и широкой кооперации в сферах культуры, науки, образования, молодежных обменов, развития транспортной инфраструктуры и усиления энергетической безопасности регионов. С 2000 года Вышеградский фонд профинансировал около 2 тыс. 400 стипендий и поддержал около 6 тыс. проектов в странах Вышеградской четверки, государствах Восточного партнерства и Западных Балкан.



По словам заместителя директора Департамента международного сотрудничества Алины Филимоновой, сегодняшнее мероприятие было ориентировано на студенчество и установление новых международных связей. А уже в мае, в рамках Дней Европы, Харьковский городской совет с участием польских партнеров планирует провести конференцию, посвященную политическим аспектам участия города Харькова в Вышеградской группе и Вышеградском фонде.



«Для нас очень важно развивать сотрудничество в рамках Восточного партнерства. У Харькова есть города-партнеры во всех странах Вышеградской четверки, поэтому очень актуально устанавливать связи для реализации совместных проектов», - подчеркнула Алина Филимонова.



Отметим, что онлайн-семинар в городском совете был проведен в партнерстве с Генеральным консульством Республики Польша в Харькове. Со стороны Вышеградской четверки в мероприятии приняли участие в онлайн-формате руководитель Вышеградской группы Института Центральной Европы Агата Татаренко, заместитель исполнительного директора Вышеградского фонда Марьяна Неупауерова и директор Центра международного сотрудничества города Люблина (Республика Польша) Кшиштоф Становский.



Справка. Вышеградская четверка или V4 - объединение четырех центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Была образована в результате встречи президентов и премьер-министра трех постсоциалистических стран Польши, Чехословакии и Венгрии 15 февраля 1991 года в венгерском городе Вышеграде, в котором была подписана совместная декларация о стремлении к интеграции в европейские структуры.



Международный Вышеградский фонд был создан в 2000 году с целью поддержки развития сотрудничества в области культуры, научного обмена, исследований, образования, обмена студентами и развития приграничного сотрудничества и продвижения туризма. Представляет собой гражданский аспект сотрудничества V4. В большинстве случаев фонд обеспечивает финансирование деятельности неправительственных организаций и отдельных граждан. Помимо грантовых программ, фонд присуждает отдельные стипендии и художественные резиденции, которые способствуют обмену мнениями в регионе V4 и соседних странах.