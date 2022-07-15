15.07.2022 14:50 Виталий Хиневич

В Харькове прошел семинар с участием межведомственной группы Офиса генпрокурора

Присутствующие обсудили отдельные аспекты фиксации и расследования военных преступлений, совершенных страной-агрессором на территории Харькова и области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 15 июля 2022 года в Харькове по инициативе областной прокуратуры проведен семинар с целью повышения эффективности расследования уголовных правонарушений по фактам нарушений законов и обычаев войны.

В мероприятии приняли участие представители межведомственной рабочей группы Офиса Генерального прокурора по изучению проблемных вопросов, связанных с расследованием нарушений законов и обычаев войны, включая использование запрещенных международным гуманитарным правом средств и методов ведения войны, прокуроры Харьковской областной прокуратуры, эксперты Национального научного центра «Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М. С. Бокариуса», полицейские Харьковщины и следователи Управления СБУ в Харьковской области.

Присутствующие обсудили отдельные аспекты фиксации и расследования военных преступлений, совершенных страной-агрессором на территории Харькова и области.

Представители межведомственной группы, являющиеся военными и специалистами по артиллерийским, ракетным обстрелам, предоставили ряд практических рекомендаций правоохранителям Харьковщины.