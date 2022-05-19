19.05.2022 14:30 Виталий Хиневич

Спасатели провели семинар для харьковских школьников

Спасатели вместе с полицейскими провели семинар для школьников.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что 19 мая спасатели вместе с представителями национальной патрульной полиции провели дистанционную онлайн-лекцию с учениками 119 школы, на тему: "Безопасность во время военного положения и боевых действий" и "Порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов".

Во время мероприятия спасатели и полицейские напомнили учащимся о причинах и последствиях возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, спасатели обратили внимание учащихся на важность соблюдения правил безопасности дома, во время учебы и отдыха, действия в случае возникновения пожара и правильное использование первичных средств пожаротушения, а также действия в случае обнаружения взрывоопасных и подозрительных предметов.

В заключение профилактического семинара, спасатели и полицейские ответили на все вопросы, возникшие во время онлайн-лекции.

Напомним, в Харькове прошла выставка детских рисунков.