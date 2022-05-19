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19.05.2022  14:30   Виталий Хиневич

Спасатели провели семинар для харьковских школьников

Спасатели вместе с полицейскими провели семинар для школьников.

Спасатели провели семинар для харьковских школьников
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что 19 мая спасатели вместе с представителями национальной патрульной полиции провели дистанционную онлайн-лекцию с учениками 119 школы, на тему: "Безопасность во время военного положения и боевых действий" и "Порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов".
 
Во время мероприятия спасатели и полицейские напомнили учащимся о причинах и последствиях возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.
 
Кроме того, спасатели обратили внимание учащихся на важность соблюдения правил безопасности дома, во время учебы и отдыха, действия в случае возникновения пожара и правильное использование первичных средств пожаротушения, а также действия в случае обнаружения взрывоопасных и подозрительных предметов.
 
В заключение профилактического семинара, спасатели и полицейские ответили на все вопросы, возникшие во время онлайн-лекции.
 
Напомним, в Харькове прошла выставка детских рисунков.
 
Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  семинар, харьков, образование
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