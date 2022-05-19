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19.05.2022  14:10   Виталий Хиневич

Суд над российскими военнослужащими, которые обстреливали Харьковщину: информация от прокуратуры

В Полтавской области прошло судебное заседание по факту обстрела Харьковщины российскими военными.

Российские оккупанты
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что 19 мая 2022 года в Котелевском районном суде Полтавской области состоялось рассмотрение дела в отношении двух российских военнослужащих, которые обстреливали Харьковщину. Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
 
Своими действиями оккупанты разрушили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в поселке городского типа Казачья Лопань Харьковского района и учебное заведение Дергачевского городского совета. 
 
Обстрелы военнослужащие производили из населенного пункта Малиновка Белгородской области РФ, а после вторжения открывали огонь уже с территории Украины. При этом оккупанты достоверно знали, что обстреливают гражданскую инфраструктуру и мирное население.
 
После того, как военных разгромили, они скрывались. Выйдя на украинский блокпост, оккупанты сдались.
 
Кроме этого отмечается, что российские военные признали свою вину. Следующее судебное заседание состоится 26 мая 2022.
 
Напомним, в Харьковской области нашли тело под завалами дома.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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