19.05.2022 14:43 Виталий Хиневич

Харьковские коммунальщики сдали кровь для раненых украинских военных

Многие сотрудники коммунальных служб желают стать донорами крови.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что около 20 работников КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» 18 мая сдали кровь для раненых бойцов в Областном центре службы крови.

По словам директора предприятия Алексея Артикуленко, такую акцию коммунальщики централизовано провели впервые.

«В дальнейшем мы планируем регулярно сдавать кровь, потому что желающих среди наших сотрудников помочь людям очень много. Мы надеемся, что этим поможем нашим бойцам освободить Украину», - отметил он.

В свою очередь заместитель директора КП «КВБО» Артем Семикопенко отметил, что с начала военных действий сотрудники предприятия даже под обстрелами продолжали убирать город.

«Поэтому мы понимаем важность сдачи крови для наших Вооруженных Сил. Хотим призвать харьковчан присоединяться к таким акциям для поддержки наших защитников и скорейшего освобождения Украины», - подчеркнул он.