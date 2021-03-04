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04.03.2021  11:06   

3 марта в Харькове родилось 54 ребенка

54 ребенка родилось в Харькове в среду, 3 марта.



Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 22 мальчика и 32 девочки, в том числе одна двойня - два мальчика, которые появились на свет в областном перинатальном центре

Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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