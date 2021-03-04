3 марта в Харькове родилось 54 ребенка

54 ребенка родилось в Харькове в среду, 3 марта.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 22 мальчика и 32 девочки, в том числе одна двойня - два мальчика, которые появились на свет в областном перинатальном центре
Используйте этот день для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
В результате прохождения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd, в Харькове ожидается ухудшение погоды. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, мокрый снег).
Сегодня – народный праздник День Архипа и Филимона.
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