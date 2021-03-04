04.03.2021 11:06

3 марта в Харькове родилось 54 ребенка

54 ребенка родилось в Харькове в среду, 3 марта.





Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 22 мальчика и 32 девочки, в том числе одна двойня - два мальчика, которые появились на свет в областном перинатальном центре