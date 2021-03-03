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03.03.2021  11:01   

2 марта в Харькове родилось 38 детей

38 детей родилось в Харькове во вторник, 2 марта.



Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 20 мальчиков и 18 девочек.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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