Главная Новости Общество 1 марта в Харькове родилось 37 малышей
02.03.2021  10:35   

1 марта в Харькове родилось 37 малышей

37 детей родилось в Харькове в понедельник, 1 марта.



Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 16 мальчиков и 21 девочка.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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