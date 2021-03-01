01.03.2021 11:13

З 26 по 28 февраля в Харькове родилось 73 крохи

73 ребенка родилось в Харькове за последние три дня - 26, 27 и 28 февраля.





Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 26 февраля, в городе родилось 43 ребенка: 25 мальчиков и 18 девочек.

В субботу, 27 февраля, на свет появилось 16 детей: 8 мальчиков и 8 девочек.



В воскресенье, 28 февраля, родилось 14 детей: 7 мальчиков и 7 девочек.

