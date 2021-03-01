З 26 по 28 февраля в Харькове родилось 73 крохи

73 ребенка родилось в Харькове за последние три дня - 26, 27 и 28 февраля.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 26 февраля, в городе родилось 43 ребенка: 25 мальчиков и 18 девочек.
В субботу, 27 февраля, на свет появилось 16 детей: 8 мальчиков и 8 девочек.
В воскресенье, 28 февраля, родилось 14 детей: 7 мальчиков и 7 девочек.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
1 марта, в начале календарной весны, погоду в Харькове определяет антициклон с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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