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01.03.2021  11:13   

З 26 по 28 февраля в Харькове родилось 73 крохи

73 ребенка родилось в Харькове за последние три дня - 26, 27 и 28 февраля.



Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 26 февраля, в городе родилось 43 ребенка: 25 мальчиков и 18 девочек.
В субботу, 27 февраля, на свет появилось 16 детей: 8 мальчиков и 8 девочек.   

В воскресенье, 28 февраля, родилось 14 детей: 7 мальчиков и 7 девочек.
 

Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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