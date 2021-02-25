25.02.2021 16:49

Фестиваль искусств, учеба за границей: Молодежный совет готовит несколько новых проектов

Третья сессия Молодежного совета при Харьковском городском голове ІІІ созыва состоялась сегодня, 25 февраля.

Во время заседания были озвучены планы, которые Молодежный совет планирует воплотить в жизнь в ближайшие месяцы.



Так, идет подготовка к проведению «International Camp»: ярмарки вакансий и международных возможностей, которые предлагают различные компании, консульские учреждения, культурные центры. Ученики старших классов, абитуриенты, студенты смогут узнать о предложениях по стажировке, обмену между вузами, волонтерстве за границей.



Также Молодежный совет планирует начать в апреле серию мероприятий под названием «Арт-уикенд» («Art-WKND»). Это фестиваль искусств, направленный на популяризацию местных исполнителей, художников, поэтов, культурных деятелей. В программе - концерты, перфомансы, мастер-классы.



Кроме того, на завершающей стадии находится реализация проекта «Eco City Space» - первого городского экологического пространства.



Как сообщил председатель Молодежного совета при Харьковском городском голове Дмитрий Давидьянц, в планах - множество других новых проектов. При этом активность харьковского Молодежного совета была отмечена в Министерстве молодежи и спорта, и поэтому в Харькове пройдет первый Форум молодежных советов Украины.



«Мы ожидаем приезда представителей 60 городов. В течение двух дней будут проводиться мероприятия по обмену опытом, решению проблем молодежи. Думаю, то, что нам доверили провести столь масштабный и важный форум, является признанием эффективной работы нашего Молодежного совета, и нам действительно есть о чем рассказать другим», - отметил Дмитрий Давидьянц.