08.02.2021 13:12

Индустриальному району – 85: марафон и конкурс на лучшую эмблему

Конкурс на лучшую эмблему Индустриального района, посвященный 85-летию с момента его основания, будет проводиться с 10 февраля по 1 марта.

Как отметили в районной администрации, 8 февраля исполняется 85 лет со дня основания Индустриального района города Харькова. В районе живут и работают более 150 тыс. харьковчан, район растет и развивается.



Для празднования знаменательной даты в райадминистрации подготовили ряд мероприятий, в том числе конкурс на лучшую эмблему Индустриального района. Целью конкурса является развитие любительского искусства жителей района, привлечение их к активному участию в жизни района, а также содействие позитивным изменениям в его социальной жизни.

На конкурс принимаются художественные или компьютерно-графические работы, выполненные в любой технике, с изображением эмблемы, которая отражает жизнь и становление Индустриального района, его достопримечательностей и т.д.





Стать участниками конкурса могут жители района всех возрастов. Для этого на электронный адрес [email protected] нужно отправить изображение эмблемы (в формате jpeg, png) и заявку на участие, в которой следует указать Ф.И.О. исполнителя (или группы исполнителей), контактный телефон, возраст, место работы и учебы, а также разъяснить, что означают символические изображения, цвет, форма и размер эмблемы. С деталями оформления заявки можно ознакомиться здесь.

В администрации также отметили, что материалы участников конкурса будут использованы в рамках празднования 85-летия Индустриального района. Участников и победителей наградят ценными призами на праздничном концерте, который состоится в августе.



Кроме того, в течение следующих шести месяцев на странице администрации района в «Facebook» будет проводиться марафон «Индустриальному - 85! От прошлого к настоящему», в рамках которого будут публиковать интересные материалы, посвященные жизни и истории района, а также анонсировать проведение праздничных мероприятий, встреч и конкурсов.