Индустриальному району – 85: марафон и конкурс на лучшую эмблему

Конкурс на лучшую эмблему Индустриального района, посвященный 85-летию с момента его основания, будет проводиться с 10 февраля по 1 марта.
Как отметили в районной администрации, 8 февраля исполняется 85 лет со дня основания Индустриального района города Харькова. В районе живут и работают более 150 тыс. харьковчан, район растет и развивается.
Для празднования знаменательной даты в райадминистрации подготовили ряд мероприятий, в том числе конкурс на лучшую эмблему Индустриального района. Целью конкурса является развитие любительского искусства жителей района, привлечение их к активному участию в жизни района, а также содействие позитивным изменениям в его социальной жизни.
В администрации также отметили, что материалы участников конкурса будут использованы в рамках празднования 85-летия Индустриального района. Участников и победителей наградят ценными призами на праздничном концерте, который состоится в августе.
Кроме того, в течение следующих шести месяцев на странице администрации района в «Facebook» будет проводиться марафон «Индустриальному - 85! От прошлого к настоящему», в рамках которого будут публиковать интересные материалы, посвященные жизни и истории района, а также анонсировать проведение праздничных мероприятий, встреч и конкурсов.
Хороший день для активных, энергичных поступков! Гороскоп обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Активный балканский циклон Tristan принесет гололед, метель, порывы юго-восточного ветра, 15-20 м/с, снежные заносы. Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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