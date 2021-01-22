22.01.2021 15:31

Состояние большинства пострадавших во время пожара в «доме престарелых» - удовлетворительное

Состояние четырех из пяти человек, пострадавших накануне во время пожара в так называемом «доме престарелых» по ул. Нижней Гиевской, 150-б, удовлетворительное.



Состояние большинства пострадавших во время пожара в «доме престарелых» - удовлетворительное



Об этом сегодня, 22 января, сообщил главный врач Городской клинической многопрофильной больницы №17 Дмитрий Черепов.

По его словам, четверо пострадавших находятся на лечении в отделении паллиативной помощи. Трое из них были доставлены в хоспис еще вчера, а одного пострадавшего, который отравился угарным газом, после лечения в другой больнице утром также перевели в паллиативное отделение 17-й больницы.

«Сегодня нас посетил Президент Украины Владимир Зеленский, секретарь городского совета Игорь Терехов, руководство области. Мы приняли решение, что все пациенты остаются в хосписе. Свободные места у нас есть. Жизням всех пострадавших ничего не угрожает, их состояние удовлетворительное. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме, ведь фактически они содержались в частном хосписе, а теперь находятся в хосписе коммунальной формы собственности. Поэтому весь необходимый в их состоянии уход они получают. Мы нашли их родственников, и контакт полностью налажен», - рассказал Дмитрий Черепов.

По его словам, двое пострадавших - жители Харькова, один - из Харьковской области и еще один - из Донецкой.

Пятый пострадавший во время пожара сейчас находится на лечении в ожоговом центре больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. А. И. Мещанинова. У него диагностировано около 20% ожогов тела, его состояние - стабильно тяжелое.

Напомним, 21 января в частном доме престарелых на ул. Нижней Гиевской, 150-б произошел пожар, в результате которого 15 человек погибли, пятеро - пострадали.