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22.01.2021  15:31   

Состояние большинства пострадавших во время пожара в «доме престарелых» - удовлетворительное

Состояние четырех из пяти человек, пострадавших накануне во время пожара в так называемом «доме престарелых» по ул. Нижней Гиевской, 150-б, удовлетворительное.


Состояние большинства пострадавших во время пожара в «доме престарелых» - удовлетворительное
 
Об этом сегодня, 22 января, сообщил главный врач Городской клинической многопрофильной больницы №17 Дмитрий Черепов.
 
По его словам, четверо пострадавших находятся на лечении в отделении паллиативной помощи. Трое из них были доставлены в хоспис еще вчера, а одного пострадавшего, который отравился угарным газом, после лечения в другой больнице утром также перевели в паллиативное отделение 17-й больницы.
 
 
«Сегодня нас посетил Президент Украины Владимир Зеленский, секретарь городского совета Игорь Терехов, руководство области. Мы приняли решение, что все пациенты остаются в хосписе. Свободные места у нас есть. Жизням всех пострадавших ничего не угрожает, их состояние удовлетворительное. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме, ведь фактически они содержались в частном хосписе, а теперь находятся в хосписе коммунальной формы собственности. Поэтому весь необходимый в их состоянии уход они получают. Мы нашли их родственников, и контакт полностью налажен», - рассказал Дмитрий Черепов.
 
По его словам, двое пострадавших - жители Харькова, один - из Харьковской области и еще один - из Донецкой.
 
Пятый пострадавший во время пожара сейчас находится на лечении в ожоговом центре больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. А. И. Мещанинова. У него диагностировано около 20% ожогов тела, его состояние - стабильно тяжелое.
 
Напомним, 21 января в частном доме престарелых на ул. Нижней Гиевской, 150-б произошел пожар, в результате которого 15 человек погибли, пятеро - пострадали.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  пожар в доме престарелых, пострадавшие, больница, черепов
 
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