Главная Новости Общество В Украине хотят научить заключенных зарабатывать деньги и просчитывать свой бюджет
20.01.2021  14:40   

В Украине хотят научить заключенных зарабатывать деньги и просчитывать свой бюджет

В первые следственные изоляторы нового формата будут тестироваться все инновации, которые уже введены за рубежом.

 
В Украине построят новые следственные изоляторы - "модельные тюрьме". Первые учреждения появятся в Киеве и Львове. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает "Дом". 
 
По его словам, первые следственные изоляторы нового формата станут тестовой платформой. Там будут тестироваться все инновации, которые уже введены за рубежом. В частности, планируется сделать основной акцент на нормализации жизни человека.
 
"Сейчас в тюрьме заключенный, наоборот, отвыкает от нормальной жизни, за него готовят еду, ему подают, его дисциплинируют, он сидит или в камере, или на час выходит на улицу "походить" по дворику - это не адаптация человека к нормальной жизни, это, наоборот, его деградация", - пояснил министр.
 
 
А в тюрьмах нового формата заключенные смогут ходить на работу, зарабатывать деньги, покупать на них продукты, из которых смогут приготовить себе еду. По словам Малюськи, такие нововведения позволят научить заключенных зарабатывать деньги, просчитывать свой бюджет и позволит адаптировать их к нормальной жизни в обществе после отбывания наказания.  
 
Вместе с тем в "модельных тюрьмах" изменят и систему охраны по периметру. В частности, будет внедрена динамическая охрана - сотрудники пенитенциарной системы будут следить за безопасностью изнутри.
 
Источник:   Телеканал ДОМ
 Тэги:  сизо, тюрьма, малюська, модульная тюрьма
 
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