Резкое потепление идет в Харьков, – синоптики

С 22 января ожидается изменение характера погоды в Харьковской области.
Под влиянием мощного атлантического циклона Goran, центр которого будет находиться вблизи Норвегии, состоится поступления теплой воздушной массы с юго-запада, из районов Средиземного моря и Балканского полуострова.
В связи с этим ожидается резкое повышение как ночной, так и дневной температуры воздуха, рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Ночью 22 января потеплеет до -2...-7°С , днем – до +1...+6°С. В течение 23-25 января сохранится аномально теплая погода с температурами в течение суток +2...+7°С, что на 7-12 градусов выше климатической нормы.
В отдельные дни будут наблюдаться туманы и небольшие дожди.
Снежный покров постепенно сойдет.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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