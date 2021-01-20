20.01.2021 08:32

Резкое потепление идет в Харьков, – синоптики

С 22 января ожидается изменение характера погоды в Харьковской области.



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Под влиянием мощного атлантического циклона Goran, центр которого будет находиться вблизи Норвегии, состоится поступления теплой воздушной массы с юго-запада, из районов Средиземного моря и Балканского полуострова.

В связи с этим ожидается резкое повышение как ночной, так и дневной температуры воздуха, рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Ночью 22 января потеплеет до -2...-7°С , днем – ​​до +1...+6°С. В течение 23-25 января сохранится аномально теплая погода с температурами в течение суток +2...+7°С, что на 7-12 градусов выше климатической нормы.

В отдельные дни будут наблюдаться туманы и небольшие дожди.

Снежный покров постепенно сойдет.