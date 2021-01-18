18.01.2021 11:30

Александр Ярославский жестко ответил на запрос СБУ

В субботу, 16 января, президента DCH Александра Ярославского руководство Службы безопасности Украины вызвало в качестве свидетеля по делу ПАО «Мотор Cіч», акции которого находятся в инвестиционном портфеле DCH и развитием которого DCH планирует заниматься. В СБУ хотят получить свидетельские показания Ярославского по ст. 14 «Подготовка к уголовному правонарушению», ст. 111 «Государственная измена», ст. 113 «Диверсия».

В понедельник, 18 января, в ответ за запрос СБУ Александр Ярославский сделал заявление , в котором, в частности, заявил, что выполнит свой гражданский долг и сообщит сотрудникам СБУ свое мнение по тем вопросам, которые ему будут заданы.

«Если бы я что-то знал о чьей-то измене моей родной стране, в будущее которой я верю, и прочих преступлениях, то сам бы пришел в Службу Безопасности, не дожидаясь вызова», - прокомментировал Ярославский..

В то ж время, Александр Ярославский сравнил ситуацию с ПАО «Мотор Січ» с событиями, которые разворачивались в 2016 году на Харьковском тракторном заводе: «Пока команда DCH работала, чтобы вывести ХТЗ из простоя и найти рынки сбыта для его продукции, отдельные представители СБУ тоже пытались инкриминировать менеджменту завода «диверсию» и «измену». История рассудила нас: производство восстановлено, вокруг него создается бизнес-парк высоких технологий «Экополис ХТЗ», а все обвинения лопнули, как мыльные пузыри».

«Мне искренне жаль, что спустя 5 лет при новом президенте Украины и правительстве, новом депутатском корпусе ВРУ, мы снова видим ту же картину запугивания бизнеса и давления на инвесторов. И что наша страна пока так и не стала правовым государством», - резюмировал Александр Ярославский.