08.01.2021 09:56

Ужесточение карантина в Харькове: кого закроют, а кто продолжит работать

С 8 по 24 января в Украине начинает действовать ужесточенный карантин, решение о введении которого Кабинет министров принял почти месяц назад.



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Ограничения будут не такими жесткими, как те, которые были введены в марте 2020 года.



Что будет запрещено



На время действия ужесточенного карантина введут следующие ограничения:

– кафе, ресторанам и барам разрешат работу только в режиме доставки и на вынос, исключение сделают для заведений, расположенных в аэропортах — они будут работать в обычном режиме;

– работу непродовольственных магазинов запретят;

– закроют кинотеатры, театры и почти полностью ТРЦ — открытыми будут оставаться только продуктовые магазины, аптеки и другие субъекты хозяйствования, работу которых во время нового локдауна ограничивать не будут;

– закроют фитнес-клубы, спортзалы и бассейны;

– закроют непродовольственные рынки.

– запретят проведение массовых мероприятий.

– запретят посещение всех учреждений образования, кроме детских садов.



Что будет работать



Во время локдауна будет работать общественный транспорт. При этом в транспорте городского, междугороднего, областного и межобластного сообщения, в том числе в маршрутках, количество пассажиров не должно будет превышать количество сидячих мест. Однако метро продолжит работать без ограничения числа пассажиров числом мест для сидения. Не будут прекращать и международное авто-, авиа– и железнодорожное сообщение.



Также разрешат работу:

– продуктовых магазинов и рынков;

– аптек и ветаптек;

– магазинов, продающих средства гигиены, средства связи и корма для животных;

– банков и других финансовых учреждений;

– почтовых операторов;

– АЗС (без зон питания);

– предприятий, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом авто;

– почтовых операторов;

– отелей — при условии, что зоны общего питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00;

– по предварительной записи — парикмахерских и салонов красоты.



Школьники будут учиться дистанционно



Директор Департамента образования горсовета Ольга Деменко сообщила, что в Харькове в случае локдауна с 8 января, 1-4 классы уйдут на каникулы до 22 января, а ученики 5-11 классов с 11 января перейдут на дистанционное обучение.