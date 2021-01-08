Ужесточение карантина в Харькове: кого закроют, а кто продолжит работать

С 8 по 24 января в Украине начинает действовать ужесточенный карантин, решение о введении которого Кабинет министров принял почти месяц назад.
Ограничения будут не такими жесткими, как те, которые были введены в марте 2020 года.
Что будет запрещено
На время действия ужесточенного карантина введут следующие ограничения:
– кафе, ресторанам и барам разрешат работу только в режиме доставки и на вынос, исключение сделают для заведений, расположенных в аэропортах — они будут работать в обычном режиме;
– работу непродовольственных магазинов запретят;
– закроют кинотеатры, театры и почти полностью ТРЦ — открытыми будут оставаться только продуктовые магазины, аптеки и другие субъекты хозяйствования, работу которых во время нового локдауна ограничивать не будут;
– закроют фитнес-клубы, спортзалы и бассейны;
– закроют непродовольственные рынки.
– запретят проведение массовых мероприятий.
– запретят посещение всех учреждений образования, кроме детских садов.
Что будет работать
Во время локдауна будет работать общественный транспорт. При этом в транспорте городского, междугороднего, областного и межобластного сообщения, в том числе в маршрутках, количество пассажиров не должно будет превышать количество сидячих мест. Однако метро продолжит работать без ограничения числа пассажиров числом мест для сидения. Не будут прекращать и международное авто-, авиа– и железнодорожное сообщение.
Также разрешат работу:
– продуктовых магазинов и рынков;
– аптек и ветаптек;
– магазинов, продающих средства гигиены, средства связи и корма для животных;
– банков и других финансовых учреждений;
– почтовых операторов;
– АЗС (без зон питания);
– предприятий, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом авто;
– почтовых операторов;
– отелей — при условии, что зоны общего питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00;
– по предварительной записи — парикмахерских и салонов красоты.
Школьники будут учиться дистанционно
Директор Департамента образования горсовета Ольга Деменко сообщила, что в Харькове в случае локдауна с 8 января, 1-4 классы уйдут на каникулы до 22 января, а ученики 5-11 классов с 11 января перейдут на дистанционное обучение.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Рождество ожидается теплым и дождливым. Циклон принесет осложнения погоды: сильный ветер и осадки – преимущественно дождь, мокрый снег.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
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