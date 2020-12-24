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24.12.2020  18:41   

В случае локдауна младшие классы уйдут на дополнительные каникулы - ХГС

Об этом сегодня, 24 декабря 2020 года, сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.


//city.kharkov.ua
Если в Украине с 8 января 2021 года будет объявлен локдаун, то ученики 1-4 классов школ Харькова уйдут на каникулы до 22 января 2021 года.
 
Ольга Деменко напомнила, что сегодня - последний учебный день перед зимними каникулами.
 
«Если с 8 января объявят локдаун, то 1-4 классы получат дополнительные каникулы до 22 января, а ученики 5-11 классов с 11 января перейдут на дистанционное обучение. Детсады будут работать, как обычно», - отметила Ольга Деменко.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  карантин, локдаун, харьков, школа, дистанционное обучение, ученики, коронавирус, ковид
 
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