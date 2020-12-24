В случае локдауна младшие классы уйдут на дополнительные каникулы - ХГС

Об этом сегодня, 24 декабря 2020 года, сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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