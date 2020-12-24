24.12.2020 18:41

В случае локдауна младшие классы уйдут на дополнительные каникулы - ХГС

Об этом сегодня, 24 декабря 2020 года, сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.



//city.kharkov.ua

Если в Украине с 8 января 2021 года будет объявлен локдаун, то ученики 1-4 классов школ Харькова уйдут на каникулы до 22 января 2021 года.

Ольга Деменко напомнила, что сегодня - последний учебный день перед зимними каникулами.

«Если с 8 января объявят локдаун, то 1-4 классы получат дополнительные каникулы до 22 января, а ученики 5-11 классов с 11 января перейдут на дистанционное обучение. Детсады будут работать, как обычно», - отметила Ольга Деменко.