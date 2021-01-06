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06.01.2021  15:53   

В Харьковском аэропорту из-за тумана задерживаются все рейсы

Рейс в Египет перенесли почти на четыре часа, а борт из Стамбула планируют принять с часовым опозданием.

 
Рейс в Египет перенесли почти на четыре часа, а борт из Стамбула планируют принять с часовым опозданием.
 
Как стало известно из онлайн табло аэропорта, из-за густого тумана задерживаются некоторые рейсы. Согласно расписанию, борт компании Pegasus Airlines, который должен был прилететь из Стамбула в 15:00, приземлится около 16:00. А вот пассажирам Ukraine International Airlines, которые должны были улететь в Египет еще в 14:40, придется ждать дольше. Борт предварительно задержали до 18:20.
 
Но, как стало известно, по данным сервиса flightradar24.com борт со Стамбула после нескольких кругов под Харьковом так и не смог приземлиться в харьковском аэропорту и взял курс в обратном направлении.
 
Источник:   NEWSROOM
 Тэги:  аэропорт, харьков, задержка рейса
 
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