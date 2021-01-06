В Харьковском аэропорту из-за тумана задерживаются все рейсы

Рейс в Египет перенесли почти на четыре часа, а борт из Стамбула планируют принять с часовым опозданием.
Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем. В любви старайтесь совмещать решительность с осмотрительностью.
Рождество ожидается теплым и дождливым. Циклон принесет осложнения погоды: сильный ветер и осадки – преимущественно дождь, мокрый снег.
В Украине Рождество начинают праздновать в Святой вечер – 6 января, после первой звезды, что ознаменовывает конец рождественского поста.
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