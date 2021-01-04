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04.01.2021  13:40   

Более 4000 человек встречали Новый год на площади Свободы

Нарушений публичной безопасности и общественного порядка на территории Харькова и области не зафиксировано.

 
За безопасностью граждан следили около 1400 правоохранителей. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области
 
В частности, во время проведения праздничных мероприятий в центральной части Харькова для обеспечения безопасности граждан в новогоднюю ночь было задействовано более 300 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии. По данным правоохранителей, встречали Новый год на главной площади Харькова более 4 тысяч человек.
 
 
Правоохранители работали в усиленном режиме. Нарушений общественного порядка не выявлено.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, площадь свободы, новый год
 
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