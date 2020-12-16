16.12.2020 14:16

Двух мужчин, которые бросились спасать тонущего рыбака, объявили в розыск - РЕДПОСТ

Харьковские спасатели ищут двух мужчин, которые первые бросились спасать тонущего рыбака.



Кадр из видео

10 декабря Редпост сообщал про спасение рыбака, который провалился под лед на Петренковском водохранилище.

Еще до прибытия бойцов ГСЧС двое мужчин бросились спасать тонущего рыбака, пытаясь вытащить его из ледяной воды.

В дальнейшем, совместными усилиями спасателей и этих двух мужчин удалось вытащить рыбака на берег.

С сильным переохлаждением он был доставлен в "неотложку".

Руководство ГУ ГСЧС просит откликнуться свидетелей этого происшествия и тех двух мужчин, которые первыми бросились на помощь рыбаку.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к мужчинам, которые спасли рыбака и к Харьковчанам, которые стали свидетелями данного события, с просьбой связаться с пресс-службой Главного управления и предоставить более подробную информацию о данном событии.