Главная Новости Общество Двух мужчин, которые бросились спасать тонущего рыбака, объявили в розыск - РЕДПОСТ
16.12.2020  14:16   

Двух мужчин, которые бросились спасать тонущего рыбака, объявили в розыск - РЕДПОСТ

Харьковские спасатели ищут двух мужчин, которые первые бросились спасать тонущего рыбака.


Кадр из видео

10 декабря Редпост сообщал про спасение рыбака, который провалился под лед на Петренковском водохранилище.

Еще до прибытия бойцов ГСЧС двое мужчин бросились спасать тонущего рыбака, пытаясь вытащить его из ледяной воды.

В дальнейшем, совместными усилиями спасателей и этих двух мужчин удалось вытащить рыбака на берег.

С сильным переохлаждением он был доставлен в "неотложку".

Руководство ГУ ГСЧС просит откликнуться свидетелей этого происшествия и тех двух мужчин, которые первыми бросились на помощь рыбаку.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к мужчинам, которые спасли рыбака и к Харьковчанам, которые стали свидетелями данного события, с просьбой связаться с пресс-службой Главного управления и предоставить более подробную информацию о данном событии.
Сообщить можно или по телефону: 739-32-43 (-44), или на официальную страницу ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Facebook.

 

Тэги:  мчс, спасатели, провалился под лед, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.12 Криминал и происшествия В Лозовой подожгли частный дом. К счастью хозяев не было дома - ГСЧС 14.12 Криминал и происшествия Под Харьковом из-за котла горел подвал частного дома - ГСЧС 12.12 Криминал и происшествия ФОТО: Короткое замыкание сети едва не уничтожило квартиру пятиэтажки - ГСЧС
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 