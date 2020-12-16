Двух мужчин, которые бросились спасать тонущего рыбака, объявили в розыск - РЕДПОСТ

Харьковские спасатели ищут двух мужчин, которые первые бросились спасать тонущего рыбака.
10 декабря Редпост сообщал про спасение рыбака, который провалился под лед на Петренковском водохранилище.
Еще до прибытия бойцов ГСЧС двое мужчин бросились спасать тонущего рыбака, пытаясь вытащить его из ледяной воды.
В дальнейшем, совместными усилиями спасателей и этих двух мужчин удалось вытащить рыбака на берег.
С сильным переохлаждением он был доставлен в "неотложку".
Руководство ГУ ГСЧС просит откликнуться свидетелей этого происшествия и тех двух мужчин, которые первыми бросились на помощь рыбаку.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
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