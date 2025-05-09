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09.05.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 травня

У Харкові пануватиме суцільна хмарність. У першій половині дня істотних опадів не очікується. Дощ розпочнеться вдень і триватиме до вечора, подекуди — зливового характеру.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 травня очікується хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня дощ.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.

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Народні прикмети

  • день холодний сьогодні – потеплішає аж на Трійцю;
  • жаби розквакалися – до багатого врожаю вівса;
  • уже цвіте калина – у водоймах можна починати купатися;
  • дощ на Миколая – провісник вдалого року, значить, літо теж буде з дощами і врожаєм.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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