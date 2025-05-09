Прогноз погоди у Харкові на 9 травня

У Харкові пануватиме суцільна хмарність. У першій половині дня істотних опадів не очікується. Дощ розпочнеться вдень і триватиме до вечора, подекуди — зливового характеру.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
9 травня очікується хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня дощ.
Вітер північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.
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Захочеться діяти самостійно та творчо, рутинні справи не приваблюватимуть. Переговори краще перенести на інший день.
У Харкові пануватиме суцільна хмарність. У першій половині дня істотних опадів не очікується. Дощ розпочнеться вдень і триватиме до вечора, подекуди — зливового характеру.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
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