07.12.2020 16:46

Осужденным пояснили, где их ждут после освобождения (МИНЮСТ)

В Покровской исправительной колонии проведена встреча с центром пробации.



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Как информирует Служба исполнения наказаний, 7 декабря 2020 года в Покровской колонии №17 с осужденными, котрые готовятся к освобождению в 2020 году, проведена онлайн-конференция с работниками Балаклейского районного отдела филиала Госучреждения «Центр пробации» в Харьковской области.

Целью встречи было ознакомление осужденных с «Банком ресурсов» - организациями, в которые смогут обратиться осужденые после освобождения.

Представителями филиала был предоставлен перечень учреждений и полная информация о специфике, графике работы и местонахождения.

В конференции приняли участие 10 осужденных.

Это третья видео конференция с начала 2020 года.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что проведение таких мероприятий помогает лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, быстрее адаптироваться на свободе.