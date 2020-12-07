07.12.2020 16:46
Осужденным пояснили, где их ждут после освобождения (МИНЮСТ)
В Покровской исправительной колонии проведена встреча с центром пробации.
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Как информирует
Служба исполнения наказаний, 7 декабря 2020 года в Покровской колонии №17 с осужденными, котрые готовятся к освобождению в 2020 году, проведена онлайн-конференция с работниками Балаклейского районного отдела филиала Госучреждения «Центр пробации» в Харьковской области.
Целью встречи было ознакомление осужденных с «Банком ресурсов» - организациями, в которые смогут обратиться осужденые после освобождения.
Представителями филиала был предоставлен перечень учреждений и полная информация о специфике, графике работы и местонахождения.
В конференции приняли участие 10 осужденных.
Это третья видео конференция с начала 2020 года.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что проведение таких мероприятий помогает лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, быстрее адаптироваться на свободе.