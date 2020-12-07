Главная Новости Общество Осужденным пояснили, где их ждут после освобождения (МИНЮСТ)
07.12.2020  16:46   

Осужденным пояснили, где их ждут после освобождения (МИНЮСТ)

В Покровской исправительной колонии проведена встреча с центром пробации.


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Как информирует Служба исполнения наказаний, 7 декабря 2020 года в Покровской колонии №17 с осужденными, котрые готовятся к освобождению в 2020 году, проведена онлайн-конференция с работниками Балаклейского районного отдела филиала Госучреждения «Центр пробации»  в Харьковской области.
 
Целью встречи было ознакомление осужденных с «Банком ресурсов» - организациями, в которые смогут обратиться осужденые после освобождения. 
 
Представителями филиала был предоставлен перечень учреждений и полная информация о специфике, графике работы и местонахождения. 
 
В конференции приняли участие 10 осужденных. 
 
Это третья видео конференция с начала 2020 года.
 
Начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что проведение таких мероприятий помогает лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, быстрее адаптироваться на свободе.
 
Тэги:  тюрьма, осужденные, харьков, права
 
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