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21.11.2020  15:22   

День рождения отмечает легенда авиации Михаил Карпеев (ХГС)

Харьковский городской совет 21 ноября поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, Героя Советского Союза, генерала-майора авиации Михаила Карпеева.


// city.kharkov.ua

«Всю свою жизнь Вы посвятили служению своей стране, Вас знают как мужественного и сильного духом человека. Пусть Ваши верность чести и присяге служат примером для современного поколения защитников Отечества, а жизненный опыт и знания военного дела будут востребованы только в интересах мира и безопасности нашего государства.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, домашнего уюта и тепла», - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравление, харьков, день рождения, михаил карпеев, горсовет
 
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