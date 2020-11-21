День рождения отмечает легенда авиации Михаил Карпеев (ХГС)

Харьковский городской совет 21 ноября поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, Героя Советского Союза, генерала-майора авиации Михаила Карпеева.
«Всю свою жизнь Вы посвятили служению своей стране, Вас знают как мужественного и сильного духом человека. Пусть Ваши верность чести и присяге служат примером для современного поколения защитников Отечества, а жизненный опыт и знания военного дела будут востребованы только в интересах мира и безопасности нашего государства.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, домашнего уюта и тепла», - говорится в поздравлении.
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Из-за атмосферного фронта в Харьков ожидаются туман, гололед и мокрый снег.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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