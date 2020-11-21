21.11.2020 15:22

День рождения отмечает легенда авиации Михаил Карпеев (ХГС)

Харьковский городской совет 21 ноября поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, Героя Советского Союза, генерала-майора авиации Михаила Карпеева.



// city.kharkov.ua

«Всю свою жизнь Вы посвятили служению своей стране, Вас знают как мужественного и сильного духом человека. Пусть Ваши верность чести и присяге служат примером для современного поколения защитников Отечества, а жизненный опыт и знания военного дела будут востребованы только в интересах мира и безопасности нашего государства.



От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, домашнего уюта и тепла», - говорится в поздравлении.