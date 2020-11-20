20.11.2020 11:49

ЮНИСЕФ объявляет конкурс молодежных эко-проектов (ХГС)

Харьковчане могут принять участие в конкурсном отборе молодежной программы «UPSHIFT Украина» Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), посвященном эко-инновациям.



// city.kharkov.ua

Как сообщили организаторы, конкурс посвящен изменению климата и защите окружающей среды. Его цель - поддержать молодежные проекты в сфере ответственного потребления, повторного использования (upcycle/reuse), энергоэффективности и энергосбережения, по сортировке мусора, озеленению, защите экосистем, «зеленому» транспорту, против загрязнения окружающей среды и т.п.

Конкурс пройдет в формате онлайн. С помощью опытных менторов команды молодых людей в возрасте от 14 до 21 года смогут создать собственные проекты и получить финансирование от ЮНИСЕФ в размере до 60 тыс. грн.



Прием заявок на конкурс продлится до 29 ноября.



Координатор программ ЮНИСЕФ по развитию молодежи Лилия Любомудрова отметила, что программа «UPSHIFT» стартовала в Украине в 2018 году. За два года удалось обучить более 750 молодых людей и поддержать около 100 молодежных проектов различной тематики.

«Рады объявить о нашем 20-м конкурсном отборе. На этот раз мы решили сфокусироваться на проблеме изменения климата и впервые проводим отбор проектов по этой тематике для подростков и молодежи со всей Украины. Мы надеемся, что молодые люди предложат новые технологические и креативные способы решения важных для своей громады проблем», - подчеркнула Лилия Любомудрова.



Как отметили в фонде, «UPSHIFT Украина» поддерживает подростков и молодежь, в том числе наиболее социально уязвимых категорий, чтобы помочь им стать агентами позитивных изменений. Программа сочетает тренинги по социальным инновациям, наставничество и финансовую поддержку. Такой всесторонний подход дает молодежи навыки и ресурсы, чтобы в командной работе определить проблемы своих громад и предложить им инновационные решения. После учебного этапа молодежные команды соревнуются за финансирование, чтобы воплотить инициативы в жизнь.





Все обучающие тренинги программы «UPSHIFT» пройдут онлайн, а предложенные проекты могут воплощаться как онлайн, так и оффлайн. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на участие в конкурсе можно здесь

Организаторы - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с ОО «Фонд «Профессиональное развитие Харькова».