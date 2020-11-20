ЮНИСЕФ объявляет конкурс молодежных эко-проектов (ХГС)

Харьковчане могут принять участие в конкурсном отборе молодежной программы «UPSHIFT Украина» Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), посвященном эко-инновациям.
Как сообщили организаторы, конкурс посвящен изменению климата и защите окружающей среды. Его цель - поддержать молодежные проекты в сфере ответственного потребления, повторного использования (upcycle/reuse), энергоэффективности и энергосбережения, по сортировке мусора, озеленению, защите экосистем, «зеленому» транспорту, против загрязнения окружающей среды и т.п.
Конкурс пройдет в формате онлайн. С помощью опытных менторов команды молодых людей в возрасте от 14 до 21 года смогут создать собственные проекты и получить финансирование от ЮНИСЕФ в размере до 60 тыс. грн.
Прием заявок на конкурс продлится до 29 ноября.
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