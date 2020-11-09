На Гоптовке скопилась очередь из фур (Суспільне)

В очереди в сторону России у международного автомобильного пункта пропуска "Гоптовка" - около двухсот грузовиков.
Эту информацию Суспільному подтвердил пресс-офицер Харьковского пограничного отряда Максим Бояр.
"8 ноября пропустили четыре машины, сегодня - 80", - сказал Бояр.
Офицер называет ситуацию стандартной. Объясняет, что продвижение очереди замедляет длительное оформление.
По данным Госпогранслужбы на сентябрь 2020 года, "Гоптовка" - единственный автомобильный пункт пропуска на границе с Россией, который осуществляет пропуск граждан и транспортных средств в пределах Харьковской области.
Из-за карантина пассажиропоток на "Гоптовке" уменьшился. "Если в прошлом году за сутки границу в среднем пересекало более 11 000 граждан и 3000 транспортных средств, то сейчас в сутки пограничники оформляют 2000 граждан и около 480 транспортных средств", - подсчитали в ГНСУ.
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