04.11.2020 10:38

Харьков пережил самый теплый октябрь (Гидрометцентр)

Октябрь в Харькове оказался самым теплым за весь период метеонаблюдений.



// РЕДПОСТ

Сребняя температура в октябре – 12,4°C (предыдущий «рекорд» фиксировали в в 1935 году со значением +12,1°C), сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Среднемесячная температура по данным метеостанций составила 11,9 - 12,9°C, что на 5,1 - 5,6 градусов выше нормы.

Количество осадков по метеостанциям области равна 15 - 45 мм, что составляет 48 - 150% от нормы.

Аномально теплый месяц с умеренным увлажнением метеорологи объясняют тем, что октябре погодные условия на Харьковщине определялись преимущественно полями повышенного давления на фоне адвекции воздушных масс юго-востока и Балканского полуострова.