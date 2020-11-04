Харьков пережил самый теплый октябрь (Гидрометцентр)

Октябрь в Харькове оказался самым теплым за весь период метеонаблюдений.
Сребняя температура в октябре – 12,4°C (предыдущий «рекорд» фиксировали в в 1935 году со значением +12,1°C), сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Среднемесячная температура по данным метеостанций составила 11,9 - 12,9°C, что на 5,1 - 5,6 градусов выше нормы.
Количество осадков по метеостанциям области равна 15 - 45 мм, что составляет 48 - 150% от нормы.
Аномально теплый месяц с умеренным увлажнением метеорологи объясняют тем, что октябре погодные условия на Харьковщине определялись преимущественно полями повышенного давления на фоне адвекции воздушных масс юго-востока и Балканского полуострова.
День обещает долгожданные спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
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