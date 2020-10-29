29.10.2020 19:09
В СИЗО нагрянула прокурорская проверка (Минюст)
Прокуроров интересовал вопрос соблюдения прав несовершеннолетних.
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Как сообщает
Служба ислолнения наказаний 29 октября 2020 года Харьковский следственный изолятор посетили представители Харьковской облпрокуратуры - заместитель руководителя прокуратуры Александр Сузы, начальник отдела защиты интересов детей и противодействия насилия прокуратуры Александр Шевченко и прокурор отдела защиты интересов детей и противодействия насилия Екатерина Пасхальная.
В сопровождении начальника учреждения Евгения Бартощака представители прокуратуры провели обход камер, где содержатся несовершеннолетние заключенные, и проверили условия содержания, качество и порядок оказания медицинской помощи.
Осуществили опрос несовершеннолетних заключенных с целью проверки соблюдения прав ребенка.
При проверке недостатков в ненадлежащих условий содержания и нарушений конституционных прав несовершеннолетних заключенных обнаружено не было.