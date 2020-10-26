26.10.2020 16:51
В тюрьме проверяли подготовку собак охраны (Минюст)
Прошли занятия по физподготовке хвостатых помощников.
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Служба исполнения наказаний, 23 октября 2020 года в Первомайской колонии была проведена тренировка розыскных собак отдела охраны.
Кинологи тренировали служебных собак в ходе преодоления полосы препятствий, которая была испытана и введена в эксплуатацию после реконструкции.
Внимание сотрудников было сосредоточено на повышении мотивации собак для быстрого преодоления барьеров и развитии физических способностей "четвероногих охранников".
Начальник учреждения Константин Козич отметил, что в настоящее время в учреждении проводится активная работа по совершенствованию деятельности кинологической службы и расширения выполнения функций служебных собак.