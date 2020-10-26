26.10.2020 16:51

В тюрьме проверяли подготовку собак охраны (Минюст)

Прошли занятия по физподготовке хвостатых помощников.



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Как информирует Служба исполнения наказаний, 23 октября 2020 года в Первомайской колонии была проведена тренировка розыскных собак отдела охраны.

Кинологи тренировали служебных собак в ходе преодоления полосы препятствий, которая была испытана и введена в эксплуатацию после реконструкции.

Внимание сотрудников было сосредоточено на повышении мотивации собак для быстрого преодоления барьеров и развитии физических способностей "четвероногих охранников".

Начальник учреждения Константин Козич отметил, что в настоящее время в учреждении проводится активная работа по совершенствованию деятельности кинологической службы и расширения выполнения функций служебных собак.