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26.10.2020  16:51   

В тюрьме проверяли подготовку собак охраны (Минюст)

Прошли занятия по физподготовке хвостатых помощников.


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Как информирует Служба исполнения наказаний, 23 октября 2020 года в Первомайской колонии была проведена тренировка розыскных собак отдела охраны.
 
Кинологи тренировали служебных собак в ходе преодоления полосы препятствий, которая была испытана и введена в эксплуатацию после реконструкции.
 
Внимание сотрудников было сосредоточено на повышении мотивации собак для быстрого преодоления барьеров и развитии физических способностей "четвероногих охранников".
 
Начальник учреждения Константин Козич отметил, что в настоящее время в учреждении проводится активная работа по совершенствованию деятельности кинологической службы и расширения выполнения функций служебных собак.
 
 
 
Тэги:  тюрьма, тренировка собак, харьков
 
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