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23.10.2020  14:14   

В день выборов Украина перейдет на зимнее время (ХГС)

В ночь с 24 на 25 октября Украина перейдет на зимнее время.


// city.kharkov.ua

В 4 часа 25 октября по киевскому времени стрелки часов нужно будет перевести на час назад - на 3:00.  

Одновременно с Украиной на зимнее время перейдут еще более 70 стран.
 
Напомним, что, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени нa территории Украины», страна ежегодно переходит на летнее и зимнее время, переводя стрелки часов в последнее воскресенье марта и октября.
Источник:   ХГС
 Тэги:  зимнее время
 
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