В день выборов Украина перейдет на зимнее время (ХГС)

В ночь с 24 на 25 октября Украина перейдет на зимнее время.
В 4 часа 25 октября по киевскому времени стрелки часов нужно будет перевести на час назад - на 3:00.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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