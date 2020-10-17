17.10.2020 12:39

ФОТО: В Харькове прошел студенческий бал-маскарад (Горсовет)

«Студенческий бал-маскарад 2020» прошел 16 октября в гостинице «Харьков-Палас».



://city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие танцевальные команды из девяти вузов города.



Участников бала-маскарада приветствовал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



«Сегодня мы заложим фундамент новой традиции - студенческого бала-маскарада. И если сейчас у нас на сцене - представители девяти вузов, то дальше, надеюсь, их будет еще больше. Конечно же, студенты сильно волнуются, они долго готовились к выступлению, поэтому прошу жюри по достоинству оценить их мастерство. В любом случае, победу сегодня одержат все участники, которые выйдут на сцену», - отметил Игорь Терехов.



Смешанные команды представили на суд жюри четыре танцевальных номера.



По результатам выступлений, в команде каждого вуза были определены лучшие пары, а Королем и Королевой всего бала стали Татьяна Егорова и Артем Бутенко из Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. П. Василенко.