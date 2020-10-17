ФОТО: В Харькове прошел студенческий бал-маскарад (Горсовет)

«Студенческий бал-маскарад 2020» прошел 16 октября в гостинице «Харьков-Палас».
В мероприятии приняли участие танцевальные команды из девяти вузов города.
Участников бала-маскарада приветствовал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
«Сегодня мы заложим фундамент новой традиции - студенческого бала-маскарада. И если сейчас у нас на сцене - представители девяти вузов, то дальше, надеюсь, их будет еще больше. Конечно же, студенты сильно волнуются, они долго готовились к выступлению, поэтому прошу жюри по достоинству оценить их мастерство. В любом случае, победу сегодня одержат все участники, которые выйдут на сцену», - отметил Игорь Терехов.
Смешанные команды представили на суд жюри четыре танцевальных номера.
По результатам выступлений, в команде каждого вуза были определены лучшие пары, а Королем и Королевой всего бала стали Татьяна Егорова и Артем Бутенко из Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. П. Василенко.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
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