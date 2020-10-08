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08.10.2020  09:21   

В Харькове установят мемориальную доску погибшему воину АТО (Горовет)

Мемориальную доску установят старшему солдату, кавалеру ордена «За мужество» III степени Ивану Беляеву, который погиб во время боевых действий в зоне АТО.


// city.kharkov.ua

Такое решение принял 7 октября исполнительный комитет Харьковского городского совета.

Памятная табличка военнослужащему будет установлена на фасаде общеобразовательной школы №111, где он учился, по адресу: ул. Бучмы, 18-д.
Источник:   ХГС
 Тэги:  мемориальная доска, харьков
 
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