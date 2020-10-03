Главная Новости Общество ФОТО, ВИДЕО: На месте крушения Ан-26 проходит панихида по погибшим (Суспільне)
03.10.2020  10:38   

ФОТО, ВИДЕО: На месте крушения Ан-26 проходит панихида по погибшим (Суспільне)

Панихиду проводят военные капелланы.


//suspilne.media

Под Чугуевом, на месте падения военного самолета Ан-26, в 9.30 началась панихида по погибшим курсантами и офицерами. Продлится панихида до обеда, сообщает Суспiльне.Харків.

Ко временно установленному памятнику на месте крушения люди подходят положить цветы. Приехали собратья и родственники погибших.

Полицейские ограничили движение машин на трассе вблизи места падения самолета. Автомобили пропускают по одной полосе. Проезжая мимо, водители сигналят в знак уважения.

Тэги:  катастрофа, падение самолета, харьков, чугуев, панихида
 
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