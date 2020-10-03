ФОТО, ВИДЕО: На месте крушения Ан-26 проходит панихида по погибшим (Суспільне)

Панихиду проводят военные капелланы.
Под Чугуевом, на месте падения военного самолета Ан-26, в 9.30 началась панихида по погибшим курсантами и офицерами. Продлится панихида до обеда, сообщает Суспiльне.Харків.
Ко временно установленному памятнику на месте крушения люди подходят положить цветы. Приехали собратья и родственники погибших.
Полицейские ограничили движение машин на трассе вблизи места падения самолета. Автомобили пропускают по одной полосе. Проезжая мимо, водители сигналят в знак уважения.
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оказаться глубокими и оставить долгий след.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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