03.10.2020 10:38

ФОТО, ВИДЕО: На месте крушения Ан-26 проходит панихида по погибшим (Суспільне)

Панихиду проводят военные капелланы.



//suspilne.media

Под Чугуевом, на месте падения военного самолета Ан-26, в 9.30 началась панихида по погибшим курсантами и офицерами. Продлится панихида до обеда, сообщает Суспiльне.Харків.



Ко временно установленному памятнику на месте крушения люди подходят положить цветы. Приехали собратья и родственники погибших.



Полицейские ограничили движение машин на трассе вблизи места падения самолета. Автомобили пропускают по одной полосе. Проезжая мимо, водители сигналят в знак уважения.



