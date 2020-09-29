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29.09.2020  15:19   

Почетный харьковчанин Павел Фукс передаст 100 тысяч гривен уцелевшему в авиакатастрофе курсанту (Горсовет)

Украинский бизнесмен и меценат, почетный гражданин города Харькова Павел Фукс передаст 100 тыс. грн семье курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего после падения самолета АН-26 под Чугуевом.


//rbc.ua
Украинский бизнесмен и меценат, почетный гражданин города Харькова Павел Фукс передаст 100 тыс. грн семье курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего после падения самолета АН-26 под Чугуевом.
 
Ранее предприниматель Павел Фукс в своем Telegram-канале сообщил, что по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса он передаст пострадавшим от трагедии семьям по 100 тыс. грн.
 
Напомним, что 25 сентября под Харьковом разбился военно-транспортный самолет АН-26, выполнявший учебный полет. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба. 26 сентября в Харьковской области и Украине был объявлен День траура.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  катастрофа под чугуевом, фукс, харьков, помощь
 
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