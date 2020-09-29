29.09.2020 15:19

Почетный харьковчанин Павел Фукс передаст 100 тысяч гривен уцелевшему в авиакатастрофе курсанту (Горсовет)

Украинский бизнесмен и меценат, почетный гражданин города Харькова Павел Фукс передаст 100 тыс. грн семье курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего после падения самолета АН-26 под Чугуевом.



//rbc.ua

Украинский бизнесмен и меценат, почетный гражданин города Харькова Павел Фукс передаст 100 тыс. грн семье курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего после падения самолета АН-26 под Чугуевом.

Ранее предприниматель Павел Фукс в своем Telegram-канале сообщил, что по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса он передаст пострадавшим от трагедии семьям по 100 тыс. грн.

Напомним, что 25 сентября под Харьковом разбился военно-транспортный самолет АН-26, выполнявший учебный полет. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба. 26 сентября в Харьковской области и Украине был объявлен День траура.