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21.09.2020  13:06   

В Слободском районе состоялся субботник (ХГС)

Массовая уборка территории прошла 19 сентября в Слободском районе.


// city.kharkov.ua

В субботнике приняли участие представители районной администрации, коммунальных предприятий, общеобразовательных учреждений, территориального центра соцуслуг, предприниматели, курсанты Харьковского национального университета внутренних дел, волонтеры и местные жители - всего  более 150 человек. В работах было задействовано 15 единиц техники.

Участники акции навели порядок на улицах Державинской, Молочной, Садопарковой, на ул. Зерновой, 12, ул. Ньютона (между домами №115 и 119), Полевой, 8, на пр. Московском, 122, пр. Героев Сталинграда, 138, 140-а, пр. Льва Ландау, на бульваре Жасминовом, от пр. Гагарина до Конного рынка, а также на стадионе возле гимназии №46.

Харьковчане собрали мусор и опавшие листья, выкосили амброзию и кустарник, покрасили детские площадки и выполнили другие работы по благоустройству улиц и дворов района.

Источник:   ХГС
 Тэги:  субботник, день уборки, харьков
 
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