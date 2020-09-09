09.09.2020 12:01

У Харківі відкриється XVIII Національна філателістична виставка «УКРФІЛЕКС 2020»

Колекції поштових марок, урочиста церемонія спецпогашення, екскурсії, презентації та багато іншого. 10-го вересня в Харківській філармонії відкриється XVIII Національна філателістична виставка «УКРФІЛЕКС 2020», присвячена 30-й річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.



//filarmonia.kh.ua

Гості зможуть познайомитися з видатними філателістами, їхніми унікальними експонатами, більше дізнатися про історію рідного міста та відвідати пішохідну екскурсію Харковом в супроводі спеціаліста історичного музею. Також відвідувачі виставки зможуть взяти участь у цікавих майстер-класах, оглядових екскурсіях та матимуть можливість придбати вишукані поштові мініатюри.



Філателісти презентують свої експонати на різну тематику. Протягом заходу працюватиме компетентне журі, яке обере кращі надбання приватних колекцій.



Виставка триватиме до 13-го вересня включно с 10:00 до 18:00 в Червоному залі та вестибюлі. Вхід вільний



ПРОГРАМА ВИСТАВКИ

10 ВЕРЕСНЯ 2020 р. ПЕРШИЙ ДЕНЬ ВИСТАВКИ. 12:00 – 18:00



13:00 – 13:40 Церемонія урочистого відкриття виставки. Церемонія спецпогашення «XVIII Національна філателістична виставка «УКРФІЛЕКС 2020»

13:40 – 14:00 Фуршет

14:00 – 14:30 Оглядова екскурсія виставкою /Віталій Кацман, національний комісар УКРФІЛЕКС 2020/

15:00 – 15:40 Презентація експонатів літературного класу. Розповідь про земську пошту в Харківській губернії /Віталій Кацман, національний комісар УКРФІЛЕКС 2020/

16:00 – 16:40 Зустріч із Наталією Мухіною, начальником Управління філателістичної продукції АТ «Укрпошта»

17:00 – 17:40 Зустріч із автором поштового випуску «Передова» Нікітою Тітовим, харківським художником-ілюстратором

13:00 – 18:00 Робота виставки, журі, торговельної точки Укрпошти



11 ВЕРЕСНЯ 2020 р. ДРУГИЙ ДЕНЬ ВИСТАВКИ. 10:00 – 18:00



11:00 – 11:30 Презентація та проведення спецпогашення «Перший день» поштового блоку серії «Культурні епохи України. Скіфи». Презентація сувенірного буклету «Культурні епохи України. Скіфи» з поштовим блоком

12:00 – 12:30 Церемонія спецпогашення «До 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України»

13:00 – 13:40 Золота історія Скіфії /представник Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова/

14:00 – 14:40 Майстер-клас з оформлення експонатів виставки /Веслав Савін, голова журі виставки/

15:00 – 15:40 Презентація книг про місто Харків /А. Парамонов, харківський краєзнавець і журналіст, засновник і директор Харківського приватного музею міської садиби/

16:00 – 17:00 Пішохідна екскурсія по місту Харкову в супроводі екскурсовода Харківського історичного музею

10:00 – 18:00 Робота виставки, журі, торговельної точки Укрпошти



12 ВЕРЕСНЯ 2020 р. ТРЕТІЙ ДЕНЬ ВИСТАВКИ. 10:00 – 18:00



11:00 – 11:30 Презентація та проведення спецпогашення «Перший день» маркового аркушу «Українська абетка». Презентація сувенірного буклету «Українська абетка» з марковими аркушами 2018, 2019, 2020 рр.

15:00 – 15:40 Зустріч із автором художнього маркованого конверта «Вид на Покровський монастир» Артемом Супруном, харківським художником

16:00 – 17:00 Пішохідна екскурсія по місту Харкову в супроводі екскурсовода Харківського історичного музею

16:00 – 17:00 Пленум Асоціації філателістів України (для членів голів обласних товариств АсФУ)

17:00 – 18:00 Зустріч членів журі з експонентами

10:00 – 18:00 Робота виставки, журі, торговельної точки Укрпошти



13 ВЕРЕСНЯ 2020 р. ЧЕТВЕРТИЙ ДЕНЬ ВИСТАВКИ. 10:00 – 16:00



10:00 – 16:00 Робота виставки, журі, торговельної точки Укрпошти

14:00 – 15:00 Церемонія урочистого закриття виставки. Нагородження переможців



