06.08.2020 14:19

У міській раді вручили грамоти кращим будівельникам (ФОТО)

Захід, присвячений Дню будівельника, пройшов сьогодні, 6 серпня 2020 року, у Харківській міській раді.



//city.kharkov.ua

Представників галузі з прийдешнім професійним святом привітав секретар Харківської міськради Олександр Новак. Він подякував будівельникам за працю і зазначив, що завдяки їм Харків розвивається, стає гарнішим, а харків'яни забезпечені комфортним житлом.

«З'являються нові інфраструктурні об'єкти, і мені приємно, що місто продовжує хорошими темпами будувати житло. Ми - одні з лідерів серед міст в Україні у цьому напрямку, і це, безумовно, ваша заслуга. Доброю традицією стало дарувати Харкову подарунки до дня народження. Цього року ми також отримаємо оновлені парки, сквери, і харків'яни з радістю проводитимуть час у цих прекрасних місцях. Це показники, яких ми досягли разом, і хочу вас запевнити, що ми будемо всіляко вам сприяти і надавати допомогу», - сказав Олександр Новак.

Кращим малярам, ​​співробітникам виробничо-технічних відділів і будівельно-монтажних управлінь, бригадирам, машиністам і монтажникам вручили Почесні грамоти виконавчого комітету міської ради та Подяки міського голови.

Також до колег звернувся голова наглядової ради АТ «Трест Житлобуд-1» Олександр Харченко.

«Нам дають працювати, нас підтримують. Ми дійсно перебуваємо серед лідерів-будівельників України за обсягом і якістю. Ви бачите, який Харків зараз, і в цьому - ваша заслуга. Ця робота виконана вашими руками, зусиллями і талантами. Хочу запевнити городян, що ми будемо працювати і докладати усіх зусиль, аби наше місто ставало ще гарнішим», - сказав Олександр Харченко.

Довідка. День будівельника заснований у 1993 році указом Президента України на підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів. Святкується щорічно у другу неділю серпня.