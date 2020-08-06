Главная Новости Общество У міській раді вручили грамоти кращим будівельникам (ФОТО)
06.08.2020  14:19   

У міській раді вручили грамоти кращим будівельникам (ФОТО)

Захід, присвячений Дню будівельника, пройшов сьогодні, 6 серпня 2020 року, у Харківській міській раді.


//city.kharkov.ua
Представників галузі з прийдешнім професійним святом привітав секретар Харківської міськради Олександр Новак. Він подякував будівельникам за працю і зазначив, що завдяки їм Харків розвивається, стає гарнішим, а харків'яни забезпечені комфортним житлом.
 
«З'являються нові інфраструктурні об'єкти, і мені приємно, що місто продовжує хорошими темпами будувати житло. Ми - одні з лідерів серед міст в Україні у цьому напрямку, і це, безумовно, ваша заслуга. Доброю традицією стало дарувати Харкову подарунки до дня народження. Цього року ми також отримаємо оновлені парки, сквери, і харків'яни з радістю проводитимуть час у цих прекрасних місцях. Це показники, яких ми досягли разом, і хочу вас запевнити, що ми будемо всіляко вам сприяти і надавати допомогу», - сказав Олександр Новак.
 
Кращим малярам, ​​співробітникам виробничо-технічних відділів і будівельно-монтажних управлінь, бригадирам, машиністам і монтажникам вручили Почесні грамоти виконавчого комітету міської ради та Подяки міського голови.
 
Також до колег звернувся голова наглядової ради АТ «Трест Житлобуд-1» Олександр Харченко.
 
«Нам дають працювати, нас підтримують. Ми дійсно перебуваємо серед лідерів-будівельників України за обсягом і якістю. Ви бачите, який Харків зараз, і в цьому - ваша заслуга. Ця робота виконана вашими руками, зусиллями і талантами. Хочу запевнити городян, що ми будемо працювати і докладати усіх зусиль, аби наше місто ставало ще гарнішим», - сказав Олександр Харченко.
 
Довідка. День будівельника заснований у 1993 році указом Президента України на підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів. Святкується щорічно у другу неділю серпня.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  день строителя, награждение, харьков, горсовет, прием
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.08 Власть Игорь Терехов наградил лучших строителей города (ФОТО) 09.08 Власть Игорь Терехов – строителям: Мы с вами реализуем такие проекты, равных которым нет в Украине 06.08 Концерты, фестивали День строителя в парке Горького  
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 