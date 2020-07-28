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28.07.2020  12:52   

Харьковские осужденные занялись банками

В Алексеевской колонии заготавливают овощи.


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Как сообщает служба исполнения наказаний, в Алексеевской колонии №25 начата переработка и заготовка овощей на зимний период.
 
Для овощей, которые нельзя сохранить свежими в зимний период, в учреждении функционирует квасильно-засолюваний пункт, в котором непосредственно и происходит их превращение в соленья.  Здесь работают осужденные, задолго стали профессионалами в своем деле.
 
На настоящее время происходит консервирования кабачков, огурцов и томатов.
 
Всього на сегодняшний день законсервировано 3 т солений согласно расчетам десятимесячной потребности осужденных, содержащихся в исправительной колонии.
 
Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, обеспечение осужденных полноценным питанием является одной из основных задач администрации учреждения, поэтому вопрос качества хранения продуктов питания всегда держится на контроле администрации учреждения.
Тэги:  заготовка овощей, тюрьма, харьков
 
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