Главная Новости Общество На Новосалтовском рынке снесли торговые ряды (ФОТО)
15.07.2020  13:02   

На Новосалтовском рынке снесли торговые ряды (ФОТО)

По слухам, на их месте построят супермаркет.


// Facebook

В районе Круглого рынка на Героев труда активно разбирают торговые ряды, сообщает Харьков строительный.

В частности, демонтирована площадка от павильона Круглого рынка до строительных рядов.

«В интернете люди пишут, что будет строиться супермаркет "Рост"», – сообщает интернет-источник.

 

Тэги:  рынок, благоустройство, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.07 Экономика и промышленность Доллар по 22 гривны: эксперты уверены, что такая ситуация на валютном рынке в Украине возможна 24.06 Дороги и транспорт Найближчими днями в районі «Київської» почнуть будувати нову дорогу 21.05 Власть Геннадий Кернес заявил о намерении построить в Харькове новый коммунальный рынок (ВИДЕО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 