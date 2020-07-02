02.07.2020 10:01

В Харькове заработали кинотеатры

Зриельные залы могут быть заполнены только наполовину.



//seance.ru

Кинотеатр в Киото. Май 2020

С сегодняшнего дня в Украине разрешена работа кинотеатров. Кабмин внес изменения в адаптивный карантин.

Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

Кинотеатры работают с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения карантинных требований.

На сайтах кинотеатров уже опубликована информация об открытии со 2 июля. Большинство из них уже имеют расписание сеансов.