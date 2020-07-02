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02.07.2020  10:01   

В Харькове заработали кинотеатры

Зриельные залы могут быть заполнены только наполовину.


//seance.ru
Кинотеатр в Киото. Май 2020

С сегодняшнего дня в Украине разрешена работа кинотеатров. Кабмин внес изменения в адаптивный карантин.

Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

Кинотеатры работают с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения карантинных требований.

На сайтах кинотеатров уже опубликована информация об открытии со 2 июля. Большинство из них уже имеют расписание сеансов.

Тэги:  кинотеатр, работа, карантин, коронавирус, харьков
 
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