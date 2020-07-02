В Харькове заработали кинотеатры

Зриельные залы могут быть заполнены только наполовину.
С сегодняшнего дня в Украине разрешена работа кинотеатров. Кабмин внес изменения в адаптивный карантин.
Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.
Кинотеатры работают с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения карантинных требований.
На сайтах кинотеатров уже опубликована информация об открытии со 2 июля. Большинство из них уже имеют расписание сеансов.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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