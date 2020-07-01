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01.07.2020  19:09   

В Харькове увековечили память об искусствоведе Стефане Таранушенко

Мемориальная доска исследователю церковной архитектуры, музейщику Стефану Таранушенко открыли на улице Мироносицкой, 76 в Харькове.


// suspilne.media

Об инициативе установления памятной доски Общественном рассказал один из ее участников - издатель Александр Савчук.

По его словам, благотворительные средства на памятную доску собирали около трех месяцев, согласились 70 человек.

Стефан Таранушенко родом из Лебедина Сумской области. Долгое время жил в Харькове, исследовал церковную архитектуру Левобережной Украины, фотографировал, делал замеры сакральных сооружений в начале ХХ века, рассказывает Савчук.

"Его основная заслуга в том, что многие образцы сакральной архитектуры, то есть церкви, он сохранил для нас, не дал их разрушить. Он объяснял большевикам, что эти сооружения очень важны с точки зрения искусства и архитектуры. Он делал обмеры, фотографии многих деревянных церквей  Левобережной Украины. Затем они былит уничтожены в 30-е годы. И только из его трудов мы будем знать, как же все это выглядело ", - говорит Савчук.

По словам Савчука, Стефан Таранушенко прожил в доме на Мироносицкой 13 лет - с 1920 по 1933 годы: "Именно из этого дома его забирала НКВД - так он попал в ссылку".

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  мемориальная доска, харьков, таранушенко, церковь
 
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